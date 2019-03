Siggelkow : Frühlingsfeuer in Siggelkow: Erlös fließt in die Glockenkasse

von Onlineredaktion pett

23. März 2019, 05:00 Uhr

Das Berliner Duo Breidbach und Puls sorgt am 6. April für den musikalischen Rahmen beim Frühlingsfeuer in Siggelkow. Entzündet wird es gegen 18 Uhr auf der Kleinsportanlage des Dorfes. Veranstalter sind der Förderverein für die Siggelkower Kirche sowie die Kirchengemeinde. Die Einnahmen werden diesmal für die geplante Anschaffung einer Glocke verwendet. Die Besucher dürfen sich auf ein munteres Miteinander zum Start in die Frühlingszeit sowie ein leckeres Abendbrot freuen.