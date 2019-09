Parchim : Freie Plätze für Erste-Hilfe-Ausbildung

ASB bitetet Kurse im September und Oktober

12. September 2019, 05:00 Uhr

Für die Erste-Hilfe-Ausbildungen in Parchim sind noch Plätze frei. Die Lehrgänge finden am Sonnabend, 14. September, und am Sonnabend, 19. Oktober, in der Zeit von 9 bis 16.30 Uhr statt. Diese Lehrgangsart ist die Voraussetzung zum Erwerb eines Führerscheines, für den Erhalt einer Trainerlizenz und die Ausbildung zum betrieblichen Ersthelfer. ASB-Mitglieder können ihren Erste-Hilfe-Jahresgutschein einlösen. Interessenten sollten sich im ASB Ausbildungszentrum Parchim, Scharnhorststraße 1, oder unter Telefon 03871/6296389 melden.