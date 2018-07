Auf frischer Tat gestellt : Feuerteufel in Parchim gefasst

Nach mehreren Bränden im Stadtgebiet konnte die Polizei nun zwei Tatverdächtige ermitteln.

Aufatmen bei Feuerwehr, Polizei und Einwohnern: Nur einen Tag nach den Bränden von der Nacht zum Mittwoch konnte die Polizei in Parchim zwei dringend tatverdächtige junge Männer im Alter von 15 und 20 Jahren stellen. Wie kam dieser schnelle Fahndungserfolg zustand? „Auf Grund von Zeugenhinweisen und dem schnellen Reagieren der Beamten des Polizeihauptreviers haben wir die beiden polizeibekannten Personen ergreifen und in Polizeigewahrsam nehmen können“, so Klaus Wiechmann, der Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust.

Hecke in Brand gesetzt

Vorausgegangen war ein erneuter Brand einer Hecke in der Nacht zu Donnerstag etwa gegen 23.30 Uhr. Wieder in der Putlitzer Straße waren etwa sieben Meter in Brand gesteckt worden. Anwohner bemerkten das Feuer und versuchten noch mit einem Gartenschlauch zu löschen. Hinter der Hecke befinden sich ein Holzzaun sowie eine Garage. Auch die Kameraden der Parchimer Freiwilligen Feuerwehr wurden zum Einsatz gebracht. „Wir haben noch die Restlöscharbeiten vorgenommen und relativ schnell fertig. Allerdings stellten wir uns die Frage, ob wie in der Nacht zuvor, weitere Brände folgen. Dem war aber zum Glück nicht so“, so der stellvertretende Stadtwehrführer Frank Lampe.

Tatverdächtige in Polizeigewahrsam

Noch während der Löscharbeiten erhielten die Beamten des Polizeihauptreviers Hinweise auf zwei weglaufende Jugendliche. Diese konnten auch Dank der guten Beschreibung nur Minuten später im Bereich des Rosengartens festgestellt werden. Es handelt sich um zwei der Polizei bekannte Personen, bei denen umfangreiche Beweismittel gefunden wurden, „die sie deutlich belasten“. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass den beiden 15- und 20-Jährigen auch die Brände in der Nacht zum Mittwoch zugeordnet werden können. Beide befinden sich noch in Polizeigewahrsam und gegen sie wird weiter ermittelt. Zur Last gelegt wird ihnen Sachbeschädigung und Brandstiftung sowie vorsätzliches Herbeiführen einer Brandgefahr. „Letzteres bedeutet, dass eine Brandgefahr herbeigeführt werden kann, wenn der eigentliche Brand keine Gefahr darstellt, sich aber in unmittelbarer Nähe weitere Objekte befinden, die deutlich stärker gefährdet sind. In diesem Fall in der Putlitzer Straße war das der Gartenzaun mit der Garage und möglicherweise sogar auf das dortige Wohnhaus hinter der Hecke“, so Wiechmann.