Parchim : Ferienkinder gehen kegeln

05. Februar 2019, 13:30 Uhr

Wer in den Winterferien keine ruhige Kugel schieben möchte, ist am 11. Februar beim Kegelnachmittag richtig. Das Team vom Club am Südring hat sich Bahnen auf der Anlage im Haus der Jugend reserviert. Gekegelt wird von 14 bis 16 Uhr. Allerdings sind aus organisatorischen Gründen Anmeldungen erforderlich. Die werden noch bis zum Freitag im Mehrgenerationenhaus Club am Südring entgegengenommen.