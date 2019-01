Domsühl : Fast 3300 Deckel gesammelt

Amelie, Alina, Finn, Greta und Annabella aus dem Domsühler „Zwergenuniversum“ waren im Sammelfieber

von Christiane Großmann

16. Januar 2019, 10:35 Uhr

Die Kinder unter der Obhut von Tagesmutter Stefanie Hopf trugen fleißig Kunststoffdeckel von Getränkeflaschen zusammen. Bevor die „Ausbeute“ in einer großen Sammeltonne landete, wurde noch durchgezählt: Das „Zwergenuniversum“ steuerte 3292 Kunststoffverschlüsse für das Rotary-Projekt „Deckel drauf“ bei. Von dem Erlös aus der Verwertung der Kunststoffverschlüsse werden globale Impfkampagnen gegen Kinderlähmung (Polio) mitfinanziert. Der Kampf gegen diese furchtbare Krankheit ist das größte je von Rotary International gestartete humanitäre Projekt. Es fand viele Unterstützer in der Region: Im Zwischenlager auf dem Hof von Landwirt Jürgen Fokuhl in Stralendorf hatten sich bis Ende 2018 acht Kubikmeter Kunststoffdeckel angesammelt. Sie werden im Frühjahr noch mal durchsortiert und an den Verein weitergeleitet, der die Verwertung organisiert.