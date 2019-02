Parchim : Fachabitur: Anmeldungen bis Monatsende

Am Regionalen Beruflichen Bildungszentrum (RBB) können sich Jugendliche in die Oberstufe (ab Klasse 11) für das kommende Schuljahr bewerben.

von svz.de

07. Februar 2019, 09:11 Uhr

Am Regionalen Beruflichen Bildungszentrum (RBB) können sich Jugendliche in die Oberstufe (ab Klasse 11) für das kommende Schuljahr bewerben. Voraussetzung ist eine gute mittlere Reife oder eine gleichwertige Ausbildung. Ebenfalls ist ein Übergang von der 10. Gymnasialklasse an das RBB möglich. Nach der Jahrgangsstufe 12 besteht mit entsprechenden Praktika die Möglichkeit, am RBB eine Fachhochschulreife zu erwerben, ebenso die allgemeine Hochschulreife nach dem 13. Jahr. Die Bewerbungsunterlagen sind bis zum 1. März einzureichen unter: Regionales Berufliches Bildungszentrum des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Eldestraße 7, 19370 Parchim.