PArchim : Erster Stammtisch

Wählervereinigung lud zum Austausch in Parchim

von svz.de

12. März 2019, 08:46 Uhr

Einen offenen Austausch über das, was vor Ort auf den Nägeln brennt: dazu luden Marco Rexin und Christian Garbe Interessierte erstmals in Parchim in den Stadtkrug ein. Von Plau am See aus wird die Wählervereinigung „Wir leben Demokratie“ kreisweit bei den Kommunalwahlen antreten, will unabhängig und an Sachthemen orientiert arbeiten. Ähnliche Stammtische gab es schon in Plau am See und Golchen, weitere sind in Grabow und Ludwigslust geplant, die Termine werden bekanntgegeben. „Das schöne ist, es kommen immer andere Besucher“, so Organisator Marco Rexin. Gut drei Stunden saßen die Teilnehmer des offenen Stammtisches zusammen, tauschten Erfahrungen mit Politik und Verwaltung aus. Eine Wiederholung in Parchim ist geplant.