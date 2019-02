Parchim : Erben & Vererben

ZiP-Büro lädt mit Reinhard Hinz einen Experten zum Vortrag ins Zinnhaus

von Onlineredaktion SVZ

11. Februar 2019

Nur eine Minderheit der Bevölkerung hat ihr Testament aufgesetzt. Der Rest vertraut auf die gesetzliche Erbfolge. Doch viele unterschätzen das Konfliktpotenzial. Im schlimmsten Fall begegnen sich Verwandte nach erbitterten Streitigkeiten und Enttäuschungen vor Gericht. Daher hat sich Referent Reinhard Hinz, ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Schwerin, entschlossen, das Thema aufzugreifen und einen Einblick in die gesetzliche Erbfolge, Testament und das Erbrecht zu geben.

Zu einem Vortrag mit Hinz lädt das ZiP-Büro am 28. Februar um 16.15 Uhr ins Zinnhaus, Lange Straße 24, ein. Um Anmeldung bis zum 22. Februar im ZiP-Büro (Do. 16 - 18 und Fr. 9 -18 Uhr) unter 03871- 63 21 65 oder per E-Mail: info@zusammen-in-parchim.de wird gebeten. Eine individuelle Beratung kann vor Ort nicht erfolgen.