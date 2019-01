Friedrichsruhe : Eisbein schlemmen für die gute Sache

von svz.de

16. Januar 2019, 10:32 Uhr

Martin Morzinek schwingt am 9. Februar im Friedrichsruher Gemeindezentrum als „Chefkoch“ den Kochlöffel für den guten Zweck: Dort wird mittags Eisbein aufgetischt. Der Erlös aus diesem gemütlichen Beisammensein mit deftigem Essen kommt der Nachwuchstruppe der Gemeindefeuerwehr Friedrichsruhe zu gute. Von Martin Morzinek ging auch die Initialzündung für das Wohltätigkeitsessen aus. Der gelernte Koch regte an, dass man etwas auf die Beine stellen könnte, um die gute und wichtige Arbeit der Jugendfeuerwehr zu unterstützen. Verbündete bei der Organisation fand er in der Seniorengruppe um Christa Bothe. Bei ihr liefen in den zurückliegenden Tagen die Anmeldungen zusammen. Bis gestern hatten sich 70 Einwohner aus Friedrichsruhe und den Nachbargemeinden für das 1. Eisbeinessen einen Platz reserviert, erfuhr SVZ von Christa Bothe. Das freut natürlich auch Wehrführer Udo Albrecht und Jugendwart Kai Lindemann. chgr