Parchim : Eine Welt voller halsbrecherischer Zirkusnummern

Berliner Kabarett „Die Distel“ gastiert in der Parchimer Stadthalle

von Christina Köhn

28. Oktober 2019, 10:01 Uhr

Will man dem Berliner Kabarett „Die Distel“ glauben, strotzt die Welt derzeit nur so vor halsbrecherischen Zirkusnummern. Und wenn dann noch der „Zirkus Angela“ in der Parchimer Stadthalle gastiert, ist ihm ein treues und dankbares Publikum sicher. Mit grellem Licht beleuchtete das Trio Rüdiger Rudolph, Dagmar Jaeger und Sebastian Wirnitzer „Die Schicksalsjahre einer Kanzlerin“. Wohin geht die Reise in die Zukunft, wenn sie von einer Nachfolgerin angeführt werden soll, die unter anderem Karrenbauer heißt? „Zirkus Angela“ ist als klassisches Nummernkabarett angelegt. Lose aneinander- gefügt, können einzelne Teile jederzeit ausgetauscht oder aktualisiert werden. Als Basis dienen gute Texte, deren Höhepunkte „Die Distel“ wie ein atemberaubendes Feuerwerk darbot.