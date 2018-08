Vollsperrung A24 : Ein Toter bei zwei schweren Verkehrsunfällen

In kurzem Abstand erfolgten zwei Unfälle auf der Autobahn in Fahrtrichtung Berlin

von svz.de

03. August 2018, 07:41 Uhr

Gegen 23 Uhr fuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi bei Zarrentin, kurz vor der Anschlussstelle in Richtung Berlin, aus noch ungeklärter Ursache auf eine polnische Sattelzugmaschine auf.

Durch den Aufprall geriet der Audi-Fahrer ins Schleudern und kam dadurch von der Fahrbahn ab. Der 35-Jährige wurde mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Der 27-jährige polnische Fahrzeugführer erlitt einen Schock und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Am Audi entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 28.000 Euro geschätzt. Aufgrund von Bergungsarbeiten kam es vorübergehend zur Vollsperrung. Die Fahrbahn ist derzeit nur einspurig befahrbar.

Kurz darauf, gegen 23:30 Uhr, ereignete sich zwischen der Abfahrt Parchim und der Abfahrt Suckow, ebenfalls in Fahrtrichtung Berlin, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Lkw-Fahrer noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Dieser fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf ein Begleitfahrzeug und anschließend auf den dazugehörigen Schwerlasttransporter auf, wodurch dieser auf die Seite kippte. Der Lkw-Fahrer wurde dabei eingeklemmt. Die Reanimationsmaßnahmen durch den hinzugezogenen Notarzt verliefen leider erfolglos. Der 70-Jährige verstarb noch am Unfallort.

Der 59-jährige Fahrer des Begleitfahrzeuges und der 43-jährige Fahrer des Schwerlasttransporters wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund von Bergungsarbeiten wurde die Autobahn bis circa gegen 8 gesperrt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 300.000 Euro geschätzt.