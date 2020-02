Ein eigener Salon für Bello und Co

In einem verwaisten Laden in der Langen Straße zieht am Sonnabend wieder Leben ein / Nancy Günzler eröffnet hier die Fellschneiderei

von Christiane Großmann

26. Februar 2020, 05:00 Uhr

Wieder ein kleiner Lichtblick für die Lange Straße: Nancy Günzler haucht einem seit längerem verwaisten Ladenlokal in der Parchimer Altstadt neues Leben ein. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Charity Shop, zu „Wein & Geist“, Lederwaren Brasch oder dem Geschäft mit syrischen Spezialitäten entsteht „Die Fellschneiderei“.

Am Sonnabend dieser Woche ab 9 Uhr möchte die Parchimerin die Eröffnung gemeinsam mit der Familie, Freunden, Bekannten, künftigen Kunden und ihren vierbeinigen Begleitern feiern. Nancy Günzler macht in diesen Wochen eine aufregende Zeit durch, denn die Mama eines eineinhalbjährigen Sohnes startet direkt aus der Elternzeit in die Selbstständigkeit durch.

Der Gedanke, beruflich noch einmal etwas Neues zu wagen, wurde immer stärker in der Zeit, als sich ihr Sohn ankündigte. Der Auslöser für ihre Geschäftsidee: Selbst Besitzerin eines treuen Gefährten, fand sie es ziemlich umständlich, für den fast 13-jährigen Familienhund Mo einen Termin beim Hundefriseur zu bekommen. Da entschied sich die gelernte Bürokauffrau, eine solche Dienstleistung selbst anzubieten und gleich noch ihr Hobby zum Beruf zu machen. Geboren und aufgewachsen in der Eldestadt, spielten Tiere ohnehin schon immer eine Rolle in ihrem Leben: Bei den Großeltern in Darze war alles versammelt, was gewöhnlich auf einem Hof herumkreucht und fleucht. Hunde sind für Nancy Günzler aber nicht nur die besten Freunde des Menschen, sondern auch ihre Lieblingstiere. Ihr Plan, sich selbstständig zu machen, fand von Anfang an großen Rückhalt in der Familie und im Freundeskreis. Der wohl größte Beweis, dass ihr Partner Kevin Brandt voll hinter ihr steht: Er schenkte ihr zu Weihnachten eine Schermaschine und verbrachte Stunden über Stunden im Laden mit der Renovierung sowie dem Aufbau der geschmackvoll zusammengestellten Einrichtung. Schließlich sollen sich hier Tier und Mensch gleichermaßen wohl fühlen. Als Nancy Günzler noch während der Elternzeit in einer Vollzeitschulung das Zertifikat als Hunde-Friseurin erwarb, war ihr die Schwiegermutter eine tolle Unterstützung. Denn um sich das Handwerk anzueignen, wie man professionell schert, schneidet, trimmt und das Fell der tierischen Kunden pflegt, besuchte Nancy Günzler einen dreiwöchigen Lehrgang in Lüneburg. Die Schwiegermama fuhr mit und hütete während der Unterrichtszeit ihren Enkel in der gemeinsam gebuchten Ferienwohnung.

Bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für ihre Fellschneiderei grenzte Nancy Günzler von vornherein den Radius ein. Ganz bewusst entschied sie sich für eine Adresse in der Langen Straße, um so mit einem anderen Nutzungskonzept zur Belebung der Innenstadt beizutragen. Dabei stieß sie auf den kleinen Laden in der Langen Straße 50, der von Anfang an ihre erste Wahl war. Dass es tatsächlich etwas mit ihrem Wunschobjekt wurde, macht sie umso glücklicher. Mit welchen Gefühlen die Hunde-Friseurin dem Sonnabend entgegenblickt? „Morgens ist die Eröffnung mein erster und abends mein letzter Gedanke. Jetzt freue ich mich einfach nur noch darauf, dass es losgeht.“