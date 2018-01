Parchimer Eisenbahner : Ein Arbeitsleben nach Fahrplan

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Christiane Großmann

erstellt am 07.Jan.2018 | 05:00 Uhr

Als Gerhard Rogmann, Peter Schult, Jochen Schwarz, Max Polzin und Klaus Peters beruflich so richtig Gas gaben, standen die Züge noch unter Dampf: Zusammen 177 Arbeitsjahre haben die Fünf im Dienst der Bahn gestanden und damit ein Kapitel Eisenbahngeschichte in unserer Region mitgeschrieben: Gerhard Rogmann (82) aus Spornitz zum Beispiel von 1956 bis 1989. Die ersten Jahre arbeitete er als Heizer bei der Bahn, bevor er als Lokführer 16 Jahre Dampfrösser und anschließend weitere zehn Jahre Dieselloks zuverlässig ans Ziel brachte. Peter Schult (82) aus Parchim erlernte bei der Bahn den Schlosserberuf und war ebenfalls als Heizer sowie Lokführer tätig. 42 Jahre – von 1950 bis 1992 – war sein Lebensfahrplan auf die Arbeitszeiten bei der Bahn ausgerichtet. Jochen Schwarz (80) hängte 1956 seinen Beruf als Ofensetzer an den Nagel und wechselte 1957 zur Bahn. Sieben Jahre war der gebürtige Domsühler zunächst im Gleisbau im Einsatz, danach bis zum Eintritt in den Ruhestand als Fahrdienstleiter: die ersten sechs Jahre in Friedrichsruhe, anschließend in Parchim - bis 1997. Seit 1976 wohnt er auch in der Eldestadt. Max Polzin (81) war von 1962 bis 1991 als Schlosser, Lokführer sowie Leiter der Triebfahrzeugeinsatzstelle in der Kreisstadt tätig. Als Schaffner und Wagenmeister widmete Klaus Peters von 1957 bis 1990 sein Berufsleben der Bahn. In diesem Jahr begeht er seinen 80. Geburtstag.

Alle vier Wochen, meist am dritten Freitag im Monat, treffen sich die ehemaligen Eisenbahner im „Wackernagel“ nur ein paar Meter Luftlinie von ihrem Heimatbahnhof entfernt zum Austausch in lockerer Runde. Die fünf ehemaligen Bahner gehören neben weiteren 19 Mitgliedern dem Verein der Parchimer Eisenbahnfreunde an. Gemeinsames Anliegen ist es, lokale Eisenbahngeschichte aufzuarbeiten sowie Eisenbahn-Tradition zu pflegen. Wer das ebenfalls tun möchte, ist in der Runde jederzeit gern gesehen. Das gelte selbstverständlich auch für Interessenten, die selbst beruflich nichts mit der Schiene zu tun hatten oder haben, bekräftigt Vereinsvorsitzender Rüdiger Kozielski (67). Er selbst hat 30 Jahre seinen Traumjob als Lokführer leben dürfen. Das „Eisenbahnerblut“ wurde ihm in die Wiege gelegt: Schon sein Vater war früher Lokführer und Dienststellenleiter der Triebfahrzeugeinsatzstelle Parchim. Nur wenige Tage vor dem Jahrtausendwechsel gehörte Rüdiger Kozielski zu den Initiatoren des Vereins, dessen Gründung im Januar 2000 offiziell besiegelt wurde. Rüdiger Kozielski übt den Vorsitz vom ersten Tag an aus. Am 16. Februar 2018 stehen die turnusmäßig alle zwei Jahre stattfindenden Vorstandswahlen im Verein an. Der langjährige Vorsitzende ist bereit, auch die nächsten 24 Monate den Vorstand zu leiten.

Dass bis zum heutigen Tag so viele authentische fotografische Zeitzeugnisse zur Parchimer Eisenbahngeschichte in professioneller Qualität erhalten geblieben sind, ist vor allem dem Vereinsmitglied Willy Voß zu verdanken. Er rettete in der Wendezeit das Archiv des Fotozirkels im Klubhaus der Eisenbahner, dem er auch selbst angehörte. Viele dieser Aufnahmen waren in den vergangenen Jahren in Ausstellungen im Parchimer Museum einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Der Verein selbst organisierte Ende 2009 eine viel beachtete Sonderausstellung anlässlich des 125jährigen Bestehens der Mecklenburgischen Südbahn. Die Strecke Parchim - Neubrandenburg wurde im Januar 1885 in Betrieb genommen.

Beim Stichwort „Südbahn“ können die Eisenbahnfreunde heute nur noch mit dem Kopf schütteln: Im Dezember 2014 wurde die Verbindung von Parchim bis Malchow gekappt. Ihre Meinung darüber brachten Vereinsmitglieder über einen langen Zeitraum mit der Teilnahme an Mahnwachen zum Ausdruck. Zum Dezember vergangenen Jahres sollte bekanntlich auch der Bahnbetrieb zwischen Waren (Müritz) und der Inselstadt Malchow auslaufen. Doch der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte nahm das nicht hin und holte die Hanseatische Eisenbahn GmbH mit ins Boot.

Könnte eines Tages auch wieder freie Fahrt zwischen Parchim und Malchow herrschen? Ein Fünkchen Hoffnung keimt bei den Eisenbahnfreunden auf, nachdem der Landkreis Ludwigslust-Parchim und die Bürgerinitiative „Pro Schiene“ wieder im Gespräch sind und eine Arbeitsgruppe gegründet haben. „Wir haben diese Strecke noch nicht ganz abgeschrieben. Sollte hier je wieder ein Zug fahren, sind wir die ersten, die einsteigen“, so Rüdiger Kozielski.