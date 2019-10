Parchim : Ehrenamt vergoldet

Kreisfeuerwehrverband würdigt langjährige Mitglieder

„Es war ein Jahr der großen Herausforderung und es hat uns alle im Landkreis weiter zusammengeschweißt“, fasste Kreiswehrführer Uwe Pulss auf der Festveranstaltung anlässlich der Ehrung langjähriger Mitglieder in den Reihen der Feuerwehren am Mittwochabend im Solitär der Parchimer Kreisverwaltung die Ereignisse der vergangenen Monate zusammen. Er erinnerte an den Großbrand bei Lübtheen sowie an die vielen anderen Einsätze bei Bränden und Hilfeleistungen. Vor allem das außergewöhnliche Ereignis in Leipzig, als der Kreisfeuerwehrverband Ludwigslust-Parchim mit dem Medienpreis „Goldene Henne“ geehrt wurde, wird noch lange im Gedächtnis bleiben. „Wir haben als Vorstand die Ehrung entgegengenommen, aber das war stellvertretend für uns alle eine sehr emotionale Veranstaltung“, so der Kreiswehrführer.

Auch der stellvertretende Landrat Günter Matschoß bezeichnete das bisherige Jahr als „sehr aufregend“ und dankte den Kameraden für ihre vielen Einsätze, „nicht nur in Lübtheen. Bei der heutigen Auszeichnung sind viele Kameraden dabei, die noch aktiv ihren Dienst leisten. Sie haben über 40 Jahre viel für die Gesellschaft geleistet und Euch gebührt unsere Achtung und unser Dank“.

Im Anschluss verlieh Matschoß im Auftrag des Schweriner Innenministers das Brandschutz-Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft und treue Dienste in den Reihen der Feuerwehr. Neben diesem Ehrenzeichen gab es vom Kreisfeuerwehrverband zusätzlich eine Armatur in Miniature als Dank.