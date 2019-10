Parchim : Diskussion über Flucht und Gründe

Parchimer Berufsschüler nehmen an Demokratieprojekt teil

von Christina Köhn

17. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Flucht, die Ursachen dafür, Asyl und Integration – große Themen, über die 120 Schüler aus dem 11., 12. und 13. Jahrgang sowie die Auszubildenden zum Industriekaufmann und Kaufmann für Büromanagement einen ganzen Vormittag diskutierten. Der Verein „Die Multivision“ war mit seinem Projekt „Fluchtpunkte – Perspektiven auf Flucht aus, in und nach Deutschland“ zu Gast in der Parchimer Berufsschule.

Mit einem Quiz und Filmbeiträgen wollen die Initiatoren mit den Schülern die Thematik Flucht aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und so den Blick weiten. „In der Vorbereitung auf diesen Tag haben wir einen Film gesehen“, erklärt Heike Anklam, die als Lehrerin für Geschichte und Politische Bildung das Projekt an die Schule holte. „Daraus haben die Elftklässler eine Fortsetzung entwickelt und gedreht.“ Dieser Film war ebenso in der Turnhalle zu sehen wie die Präsentation von zwei Schülern aus dem 13. Jahrgang, die den Ablauf eines Asylbewerberverfahrens darstellten.

In der anschließenden Diskussion mit Vertretern der Zivilgesellschaft wie der Imam Bahaa Laban aus Parchim oder Jacob Bobzin vom Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern beschäftigten sich die Schüler neben eigenen Erfahrungen besonders mit der AfD.