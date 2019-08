von svz.de

15. August 2019, 05:00 Uhr

Die von der Landesregierung geplanten Änderungen am Gesetz für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in MV (SOG) werden in der Öffentlichkeit zurzeit kontrovers diskutiert. Am Dienstag, dem 20. August, laden die Landtagsabgeordneten Peter Ritter und Jacqueline Bernhardt (Die Linke) um 18 Uhr Interessierte zum Gedankenaustausch in die Geschäftsstelle in Parchim, Fischerdamm 13, ein.