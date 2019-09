Herrengedeck : Der Podcast-Star aus Parchim

Lara Larsson alias Laura Boriczka machte mit ihrer Show zum Podcast „Herrengedeck“ ihrer Heimatstadt eine Liebeserklärung.

von Katja Frick

15. September 2019, 20:00 Uhr

Sie reden miteinander, worüber zwei Freundinnen um die 30 so reden, über intimste Geheimnisse, Alltags-Erlebnisse und natürlich Männer. Und das so witzig und unterhaltsam, dass über 100 000 Menschen ihnen jede Woche dabei zuhören, 90 Minuten lang. Der Podcast „Herrengedeck“ der Radiomoderatorinnen Lara Larsson und Ariana Barborie ist inzwischen Kult.

Und weil Lara Larsson eigentlich Laura Boriczka heißt und in ihrem Podcast gern von ihrer Heimatstadt Parchim erzählt, kennen inzwischen sehr viele Menschen in Deutschland die kleine Kreisstadt zwischen Berlin und Hamburg. In den vergangenen zwei Wochen tourten die beiden erfolgreichen Podcasterinnen, die sich 2018 einen Preis mit Jan Böhmermann und Olli Schulz teilten, durch Deutschland mit einer Show zu „Herrengedeck“. Denn dafür hat sich Spotify gerade die Exclusivrechte gesichert. Seit dem 14. September kann der Podcast nur noch über diese Audio-Plattform gehört werden.

Parchimer in der Minderheit

Am Freitagabend machten die beiden Audio-Comedy-Stars Station in der Parchimer Stadthalle, der einzigen Kleinstadt auf der Tourliste. „Das war die Idee der Agentur, gar nicht meine“, erzählt Laura Boriczka nach der gut zweistündigen Show. Obwohl sie natürlich sehr gern in ihrer Heimatstadt auftrete. Doch auch wenn Freunde und Familie unter den Zuschauern waren, die Parchimer befanden sich deutlich in der Minderheit. Auf Lauras Frage von der Bühne, wer unter den 400 Zuschauern aus Parchim sei, hoben sich nur etwa 30 Hände, alle anderen bei der Gegenfrage.

„Wir sind aus Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein angereist“, verriet dann auch eine junge Frau, die mit sechs Freundinnen da war. Der Mädelstrupp hatte sich für das ganze Wochenende in Parchim Zimmer gemietet. „Wir sind aus Hamburg“, sagte Oliver der mit seiner Freundin Laura da war. „Wir hören viele Podcasts, meistens mit Nachrichten, Informationen oder Wissensinhalten“, so der 29-Jährige. „Ich höre nur zwei Popkultur-Podcasts, einer davon ist ,Herrengedeck‘“.

Nur ein Klub, in dem sich alle treffen



„Ja, ich glaube die wollten sich alle mal Parchim ansehen, weil ich so viel davon erzähle“, glaubt Laura Boriczka. „Ich bekomme unglaublich viele Posts, in denen mir Leute schreiben, dass das, was ich erlebt habe, in ihrer Kleinstadt genauso war. Dass es nur eine Disko gibt - die in Spornitz - nur einen Klub, wo sich an jedem Wochenende alle getroffen haben.“ Und dabei sei es vollkommen egal, ob die kleine Stadt in Ost-oder Westdeutschland liege.



Dass Laura Boriczka ihre Heimatstadt liebt, wurde auch in der Show sehr deutlich, die diesmal Kindheit zum Thema hatte. Und so wissen jetzt alle, dass Laura das Abi am Friedrich-Franz-Gymnasium mit 2,8 gemacht hat, in ihrer Jugend einen Freund hatte, der einen Slip in Form eines Elefantenkopfes samt Rüssel trug und sie sich lange darüber Gedanken gemacht hat, warum ihre Mutter ihre gesamte Kindheit hindurch jeden Tag gefragt hat „Wo ist ist die Lampe?“ Obwohl Laura Boriczka drohte: „Heute ist Payback-Time!“, amüsierte sich Mama Marietta herzerfrischend über die Show. Schwester Nathalie, von der die berühmte Laura ebenfalls erzählte, überreichte ihr am Ende ein liebevoll gestaltetes Geschenk mit Luftballons.

Derzeit berühmteste Stadttochter



„Ich bin etwa einmal im Monat in Parchim“, erzählt die derzeit vielleicht berühmteste Tochter der Stadt. „Zur Weihnachts- und Oster-Disko und zum Martini-Markt sei sie auch jedes Mal dabei. „Wir sind so ein Freundeskreis von 14 Leuten. Und alle sind inzwischen von Parchim nach Berlin gezogen.“ Studieren können man schließlich nicht in der Kreisstadt. „Aber ganz ernsthaft: ich habe jetzt gerade lange darüber nachgedacht, wieder zurück nach Parchim zu ziehen.“ Nun ist es doch Berlin-Spandau geworden. Vielleicht vorerst.

Hintergrund: Podcast „Herrengedeck“ Ein Podcast ist eine über das Internet meist abonnierbareSerie von Audio oder Video-Dateien. Der Podcast „Herrengedeck“ erscheint seit dem 16. November 2016 alle zwei Wochen in Podcastfolgen von circa 90 Minuten. Seit November 2017 erscheinen im Wochenwechsel dazu zusätzlich dreißigminütige Kurzfolgen unter dem Titel „Der Kurze“. Larsson und Baborie lernten sich bei ihrem gemeinsamen Arbeitgeber, dem Berliner Radiosender 98.8 KissFM kennen, woraufhin sie beschlossen, einen gemeinsamen Podcast zu starten.