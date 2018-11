Parchim : Der letzte Schnitt

Das Laub ist so gut wie von den Bäumen.

von Simone Herbst

23. November 2018, 08:24 Uhr

Und damit ist es an der Zeit, auf den Spielplätzen und in den öffentlichen Grünanlagen klar Schiff zu machen. Heiko Schneidereit und sein Kollege Ulf Timm von der Brunower Landschaftspflege Niemann beräumten gestern den Spielplatz in der Mühlenstraße. „Wir haben viel Flächen in der Pflege, hier in Parchim und in Ludwigslust, und setzen alle zwei Tage um.“