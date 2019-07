Parchim/Gischow : Dank an die Helfer

Parchimerin Ilse Pett in einer gefährlichen Situation

von svz.de

25. Juli 2019, 05:00 Uhr

Auf einmal ging nichts mehr. Parchimerin Ilse Pett erzählt bei ihrem Anruf in der Redaktion, dass sie am Montag mit ihrem Elektromobil auf dem Zebrastreifen vor Real stehen geblieben war. Doch zum Glück seien gerade die Eheleute Moritz aus Gischow vorbeigekommen, die ihr sofort halfen und sie im Regen zur nahen Bushaltestelle schoben. Von dort sei sie dann von zwei Polizeibeamten nach Hause in die Ziegendorfer Chaussee geschoben worden. Unterwegs hätten sogar noch Personen ihre Hilfe angeboten. Überglücklich über diese Hilfe möchte sich Ilse Pett hiermit bei Ehepaar Moritz , den Polizeibeamten und den hilfsbereiten Personen bedanken.