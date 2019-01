Junges Staatstheater Parchim : Bühnencamp für junge Darsteller

von Carlo Ihde

11. Januar 2019, 05:00 Uhr

Einmal auf die Bretter, die die Welt bedeuten, und Bühnenluft schnuppern. Das können Kinder aus der Region in den Winterferien. In der Woche vom 5. bis zum 8. Februar bietet das Junge Staatstheater Parchim für Kinder ab sieben Jahren ein Feriencamp an. Die Kinder entdecken spielerisch das Theater, erfinden und lösen einen Kriminalfall. Am letzten Tag besuchen sie gemeinsam mit den Kindern des Schweriner Camps eine Probe zu Produktion „Rico, Oskar und die Tierschatten“.

Anmeldungen sind per Email unter theaterpaedagogik@mecklenburgisches-staatstheater.de oder telefonisch unter 03871 / 6 29 12 20 möglich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, die Teilnahme kostenfrei.