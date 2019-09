Container in Flammen : Brandstifter in Mestlin unterwegs?

Wieder brannte in Mestlin ein Papiercontainer und wieder war es der am Iglu-Standort in der Goldberger Straße.

von Michael-Günther Bölsche

13. September 2019, 09:10 Uhr

Am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr heulten in Mestlin die Sirenen und riefen die Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz. Das Feuer war relativ schnell gelöscht. Auch die Polizei war vor Ort und hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer gegen Unbekannt aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise und suchen mögliche Zeugen, die sich bei der Polizei in Plau 038 735 83 70 melden sollten.

Erst am 23. August war an gleicher Stelle ein Papiercontainer angesteckt worden, so dass die Feuerwehr einen Brandstifter vermutet.