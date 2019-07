Parchim : Blinkis für die Schüler

von svz.de

25. Juli 2019, 05:00 Uhr

Mit dem ersten Schultag beginnt für die Mädchen und Jungen nicht nur ein neuer Lebensabschnitt, sondern auch die eigenständige und regelmäßige Teilnahme am Straßenverkehr. Augenoptiker Fielmann startet erneut die Blinki-Verkehrssicherheitsaktion und stattet Schulanfängerinnen und Schulanfänger in Mecklenburg-Vorpommern mit Sicherheitsreflektoren aus. Lehrerinnen und Lehrer können die Reflektoren in Eulenform kostenlos unter www.fielmann.de/blinki bestellen.