Parchim : Bläser- und Orgelklänge in der Marien-Kirche

15. August 2019, 05:00 Uhr

„Bläser und Orgel“ heißt das nächste Konzertprogramm, zu dem in die St. Marienkirche eingeladen wird. Mit dem „Mecklenburger Bläserkreis“ kommt ein namhaftes Ensemble nach Parchim, musikalisch unterstützt von Kantorin Katharina Rau aus Plau am See. Die Programm-Palette reicht von Bach bis Blues, Swing bis Gospel und nicht zuletzt bis hin zu südamerikanischen Rhythmen. Das Konzert beginnt am Sonnabend, dem 24. August, um 19.30 Uhr, der Eintritt ist kostenlos. Am Mittwoch darauf, 28. August, um 19.30 Uhr, spielt Orgelkenner Leonhard Walz sein 11. Parchimer Orgelkonzert auf der Faber & Greve-Orgel zugunsten der Baukasse der St. Marienkirche.