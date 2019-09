Parchim : Bilder aus Luft und Liebe

von Onlineredaktion pett

07. September 2019, 05:00 Uhr

„Mit Luft und Licht gemalt“ – so heißt die neue Ausstellung in der Galerie ebe in Parchim, die am morgigen Sonntag, 8. September, um 11 Uhr eröffnet wird. Bis zum 20. Oktober sind die Werke von Volker Scharnefsky zu sehen. Der gebürtige Berliner lebt und arbeitet mittlerweile nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern und ist seit 2003 freischaffend. Seine Werke sind Teil privater Sammlungen in Skandinavien und Großbritannien. Die Schau hat dienstags, donnerstags und sonntags von 14 bis 19 Uhr geöffnet.