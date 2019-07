Klütz/Parchim : Berufsorientierungscamp geht in die zweite Runde

von Holger Glaner

24. Juli 2019, 06:30 Uhr

Mit einer Produktmesse endete das erste von zwei Berufsorientierungscamps auf dem Ferienhof Klütz (SVZ berichtete). Dabei stellten die Teilnehmer – darunter von der Förderschule Gadebusch – ihre Ergebnisse aus den dreizehn Camp-Tagen vor. Neben den freizeitlichen Aktivitäten orientierten sich die Schüler in verschiedenen Berufsbereichen, um dort wichtige praktische Erfahrungen zu sammeln. Dabei wurden unter anderem in der Holzwerkstatt Insektenhotels und eine große Blumenrabatte gebaut, die dem Pflegeheim der Diakonie St. Martin in Wismar gespendet werden, wo einige Schüler ihre praktischen Tage im Bereich Soziales verbrachten. Am zweiten Durchgang nehmen unter anderem Schüler der Regionalschule Mühlen Eichsen sowie der Förderschulen aus Parchim, Schwerin -Neu Zippendorf und Lübz teil.