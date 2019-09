Parchim : Befragung noch bis Freitag

Umfrage zu Bedürfnissen von Rad- und Fußverkehr in der Kreisstadt läuft noch

von Carlo Ihde

18. September 2019, 05:00 Uhr

Noch bis zum kommenden Freitag haben Einwohner die Chance, sich an der Onlinebefragung zur zukünftigen Verkehrsgestaltung zu beteiligen. Die Stadt und das Ingenieurbüro Ivas arbeiten derzeit an einem Verkehrsentwicklungsplan. Ende August wurden 3000 zufällig ausgewählte Haushalte postalisch angeschrieben und zu ihrem Verkehrsverhalten befragt. Was den Parchimern, besonders auch den Radfahrern und Fußgängern wichtig ist, können diese noch über ein Onlineformular zurückmelden. Das Formular ist auf der Internetseite der Stadt unter www.parchim. de zu finden. Die schriftlichen Fragebögen müssen bis Freitag an die Stadt geschickt werden.