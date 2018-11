Parchim : Basteln für das Lichtermeer

Familiennachmittag stimmte auf Nacht der Lichter und Martinstag ein

von Christiane Großmann

12. November 2018, 13:36 Uhr

Ein kleines Lichtermeer aus Laternen und Fackeln funkelte gestern am frühen Abend im Parchimer Zentrum: Dafür sorgten viele Kinder, die sich nach der Andacht in der St. Georgenkirche dem Martinsumzug durch die Innenstadt anschlossen. Bereits am Sonnabend hatten sich kleine und große Bastler zu einer kreativen Stunde im Haus der Begegnung der St. Mariengemeinde zusammen gefunden, um sich auf die „Nacht der Lichter“ am gleichen Abend als symbolischen Auftakt der Friedensdekade sowie auf das ökumenische Martinsfest am nächsten Tag einzustimmen.

Elsa, die in wenigen Tagen ihren achten Geburtstag feiert, sowie ihr kleiner Bruder Jonathan (5) bekamen beim Anfertigen der Laternen tatkräftige Unterstützung von ihrer großen Schwester Lilli (16) sowie von ihrer Parchimer Oma Lieselotte Bernula. „Wir genießen die gemeinsamen Stunden hier immer wieder sehr“, freute sich Lieselotte Bernula über die Einladung zum Familiennachmittag. Während am Basteltisch Laternen und im Pfarrgarten Fackeln Gestalt annahmen, wurde auch in der Küche fleißig „gewerkelt“. Kürbissuppe, Feuertopf, Knüppelkuchenteig sowie Apfelpunsch waren fürs leibliche Wohl beim gemütlichen Beisammensein am Feuer vorbereitet.

Die ökumenische Friedensdekade vom 11. bis 21. November steht 2018 unter dem Jahresmotto „Krieg 3.0“. Das Thema nimmt unter anderem Bezug auf die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung kriegerischer Waffen, wie zum Beispiel Drohnen.

Die Friedensdekade findet immer im November in den zehn Tagen vor dem Buß- und Bettag statt.