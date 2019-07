Parchim : Ausflüge in den Ferien

Club am Südring bietet Abenteuer für Schulkinder

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Club am Südring bietet in den Sommerferien Ausflüge und Workshops für Kinder an. In der nächsten Woche stehen wieder viele spannende Touren an. Am Montag, 22. Juli, geht es los mit einer Fotowanderung um 14 Uhr. Dabei können die Kinder viel an der frischen Luft entdecken.

Am Mittwoch, 24. Juli, ab 14 Uhr, wird E-Sport betrieben. Wie das geht? Na an der Wii-Konsole natürlich. Schnell aufgewärmt und rein in die Action der Sportspiele auf der Nintendo Wii. Am Donnerstag, 25. Juli, ab 16 Uhr, findet ein DJ-Workshop mit Wolfgang Rose statt. Die PS4-Zockernacht mit verschiedenen Videospielen wird am Freitag ab 17 Uhr im Club am Südring veranstaltet. Informationen und Anmeldungen unter Telefon 03871/212337.