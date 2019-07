Domsühl : Aus den Tiefen der russischen Seele

von svz.de

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die „Maxim Kowalew Don Kosaken“ gastieren bald in Domsühl. In der evangelischen Kirche bringt der Chor russisch-orthodoxe Kirchengesänge und Volksweisen zu Gehör. „Aus den Tiefen der russischen Seele“ nennt sich das Konzertprogramm der Sänger. Das Konzert beginnt am Donnerstag, 12. August, um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Bäckerei Neckel, Domsühl, im Pfarrhaus Klinken und in der Stadtinformation Parchim für 22 Euro. An der Abendkasse für 25 Euro.