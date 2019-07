Parchim : Auf zum Freizeitpark

Club am Südring fährt mit Jugendlichen zum Hansa Park / Es gibt noch freie Plätze

von svz.de

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Im Club am Südring steht der Programmhöhepunkt der Sommerferien vor der Tür: Eine Fahrt zu einem der Freizeitparks. In diesem Jahr haben sich die Jugendlichen den Hansa Park gewünscht. Der Ausflug findet am Dienstag, 23. Juli, statt. Die Jugendlichen, die Achterbahn fahren und einen erlebnisreichen Tag mit anderen Kindern verbringen wollen, können sich noch bis zum Freitag, 19. Juli, im Club am Südring anmelden. Die Teilnehmer treffen sich im Club am 23. Juli, um 7.30 Uhr.