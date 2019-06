Parchim : Angler laden ein zur lockeren Gesprächsrunde

von nitr

04. Juni 2019, 11:25 Uhr

Was hat Elektromobilität mit Angeln zu tun? Das ist nicht nur eine Frage, das ist das Thema beim dritten Anglerstammtisch beim Kreisanglerverbandes Parchim und Umgebung. Der findet am Mittwoch nach Pfingsten, dem 12. Juni, auf dem Vereinsgelände des Anglerverbandes an der John-Brinckman-Straße – gegenüber der Feuerwehr – statt. Von 18 Uhr an geht es um Fragen des Umweltschutzes, der Seenbewirtschaftung, des Vereinslebens, der Nachwuchsgewinnung…

Der Vorstand gibt aber keine Themen vor, die Angler wollen mit allen Interessierten ins Gespräch kommen: Alt und Jung, Angler und Nichtangler sind gleichermaßen zu dieser lockeren Runde eingeladen. Bei Bedarf gibt es Bratwurst vom Grill und kalte Getränke.