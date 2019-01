Internationale Aktionswoche : Allianzgebetswoche in Parchim

von svz.de

10. Januar 2019, 08:40 Uhr

„Einheit leben lernen“. Unter diesem Thema steht die diesjährige Allianzgebetswoche. Auch Parchimer Gemeinden beteiligen sich wieder an der internationalen Aktionswoche. Vom 14. bis 20. Januar wird zu Themenveranstaltungen in der Landeskirchlichen Gemeinschaft, in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, in den Kirchengemeinden St. Georgen und St. Marien sowie Slate eingeladen. Außerdem findet an zwei Tagen eine „Kinderallianz“ für Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 12 Jahren statt. Den Abschlussgottesdienst in der St. Marienkirche hält am 20. Januar Pastor Ingo Zipkat.