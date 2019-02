Parchim : Alarm im Blumenbeet

Frühlingshaftes Wetter kann Probleme mit sich bringen

von Dieter Hirschmann

14. Februar 2019, 10:11 Uhr

Wenn die Temperaturen weiter steigen, gibt es Alarm im Blumenbeet. Die Meteorologen sagen für das Wochenende Temperaturen von mehr als 12 Grad Celsius voraus. Es soll schon so etwas wie Vorfrühlingswetter geben, und das Mitte Februar. Erinnern Sie sich: Vor einem Jahr war die Situation ähnlich und dann hatten wir zu Ostern den Schneerückfall. Es schneite zwar nur einen guten halben Tag lang. Die Schneelast verursachte Schäden, die so gar nicht vorhersehbar waren. Und wenn die Temperaturen weiter so mild bleiben, wachsen die Blumen zu schnell. Dann zeigen sich nämlich alle möglichen Frühblüher vor ihrer Zeit. Und wenn dann doch noch der Schnee kommt, müssen die kleinen Blüten wieder leiden.