Baustelle Parchim : Abeiten am Wehr beginnen

22. November 2018, 09:44 Uhr

Am 22. und 23. November sowie am 14., 18. und 19. Dezember kommt es in der Mühlenstraße 24 zu Verkehrseinschränkungen. Geplant ist, das Wehr (Durchlass) trocken zu legen, um Kontroll- und Reparaturarbeiten durchführen zu können.

Dadurch bedingt sind auf dieser Höhe voraussichtlich eine halbseitige Sperrung der Straße sowie Vollsperrung des Gehweges vonnöten – und zwar an den genannten Tagen jeweils in der Zeit von 8.30 bis 17 Uhr. Alle Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen gebeten.