Parchim : Ab März komplett am Landesnetz

von svz.de

27. Dezember 2018, 20:30 Uhr

Im Rahmen der IT Konsolidierung steckt die Verwaltung des Amtes Parchimer Umland zum Jahresende mitten in der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens. Der Betrieb im neuen Verfahren soll im März 2019 beginnen, teilte Wolfgang Hinz, Leitender Verwaltungsbeamter, mit. Im Anschluss würde dann die Einführung des beleglosen Rechnungswesens und das DMS sowie die Umleitung weiterer Fachverfahren ins Schweriner Rechenzentrum erfolgen. Die Glasfaserverbindung mit 50 Mbit Bandbreite über das Landesnetz CN Lawine wurde bereits in der zweiten Dezemberwoche freigeschaltet.