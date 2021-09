Festveranstaltung am Sonnabend : Spornitzer Feuerwehr feiert ihr Doppeljubiläum nach

Am Sonnabend feierte die Feuerwehr Spornitz ihren 85. Geburtstag und die Jugendfeuerwehr ihren 25. Aus diesem Anlass gab es etliche Neuaufnahmen, Beförderungen und Auszeichnungen.

Spornitz | Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, heißt es – doch Corona veränderte so manches. Und somit fand die Festveranstaltung aus Anlass des 85. Geburtstages der Freiwilligen Feuerwehr in Spornitz rund ein Jahr später in der Mehrzweckhalle statt. Damit verbunden war auch die kleine Jubiläumsfeier der Nachwuchsorganisation der Jugendfeuerwehr. ...

