Amt Parchimer Umland : Bürgermeisterwahl in Karrenzin: Es gibt zwei Bewerber

Am 24. April stehen die Wahlurnen in der Gemeinde. Bis Dienstagnachmittag konnten Wahlvorschläge eingereicht werden. Über die Zulassung wird am 10. Februar entschieden.

Karrenzin | Es gibt zwei Anwärter auf den ehrenamtlichen Bürgermeisterposten in der Gemeinde Karrenzin. Das bestätigte Gemeindewahlleiterin Cathleen Klinger am Dienstagabend. Am 8. Februar um 16 Uhr endete der Abgabetermin für die Wahlvorschläge im Amt Parchimer Umland. In der Gemeinde Karrenzin sind am 24. April Bürgermeisterwahlen, da der 2019 gewählte Bürge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.