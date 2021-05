Zölkow/Wessin : Zigarettenautomaten waren erneut das Ziel von Tätern

Polizei schließt Zusammenhang beider Taten vom Wochenende mit denen vom vorherigen in Ganzlin/Passow nicht aus

Zölkow/Wessin | Erneut wurden Zigarettenautomaten in der Region am Wochenende das Ziel von Dieben, diesmal haben unbekannte Täter in Zölkow und Wessin jeweils Bargeld und Zigaretten gestohlen. In Zölkow öffneten die Unbekannten in der Nacht zum Sonntag mit mechanischer Gewalt den Zigarettenautomaten an der B 392. Am frühen Montagmorgen wurde der Polizei dann ein aufg...

