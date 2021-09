Baustelle in Parchim : Wockerstraße wegen Arbeiten an Neubau gesperrt

In der Innenstadt entsteht an der Ecke Lindenstraße/Wockerstraße neuer Wohnraum. Wegen der Baustelle muss die Passage zeitweise dicht gemacht werden.

Parchim | Schon seit dem Frühjahr wird am Rande der Parchimer Innenstadt gebaut. An der Kreuzung Wockerstraße/Lindenstraße entsteht ein Neubau mit 14 Wohnungen inklusive Tiefgarage. Am Freitag muss die Wockerstraße deswegen zwischen den Kreuzungen mit der Heidestraße und der Lindenstraße gesperrt werden. Wie die Stadt Parchim mitteilte, werde die Passage von...

