Notfall Parchim : Weststadt-Apotheke bietet Auffrischung in Erster Hilfe an

In Notfällen sind viele Menschen mit der Ersten Hilfe schnell überfordert und wissen nicht, was sie tun sollen. In Parchim findet dazu nun eine Informationswoche statt.

Parchim | 65 Prozent aller Notfälle passieren im Privat- und Freizeitbereich. Doch oft fangen dann viele Menschen erst an, nach Verbandsmaterial oder Medikamenten zu suchen. Dadurch vergeht wertvolle Zeit, um dem Unfallopfer zu helfen. Damit das nicht passiert und jeder weiß, was er im Notfall zu tun hat, veranstaltet die Weststadt-Apotheke in Parchim in der ko...

