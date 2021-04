Querdenker und Co. in Parchim : Wer steckt hinter der Demonstration am Sonnabend?

MV-weit wird für eine der „Es reicht uns“ – Demos in Parchim mobilisiert. Die Organisatoren halten sich im Dunkeln.

Parchim | Eine Frau ruft am Montagmorgen in der Redaktion an. Sie möchte gern mit uns die für Sonnabend geplante Demonstration besprechen, damit wir diese ankündigen. Aber sie möchte auf keinen Fall ihren Namen in der Zeitung sehen. Auf die Frage, wer denn hinter dieser Demonstration steckt, erklärt sie: „Wir sind dieselben Leute, die in den vergangenen Woch...

