Weihnachten in Parchim : Ehrenamtliche organisieren Heiligabend Feier für Alleinstehende

Alleinstehende, die geimpft sind, haben kein weiteres Weihnachtsfest in Einsamkeit verdient: Das finden Ehrenamtliche und bereiten für den 24. Dezember eine festliche Runde in der Stadthalle vor.

Parchim | Daran hatte Sebastian Langer lange zu knapsen: Im vergangenen Jahr konnte die Weihnachtsfeier für Alleinstehende coronabedingt nicht stattfinden. Der Arzt aus Parchim gilt als Impulsgeber des Festes in der Kreisstadt. Ganz bewusst wird es am Heiligabend zu einer Tageszeit veranstaltet, wenn sich woanders Familien an der Kaffeetafel versammeln oder am ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.