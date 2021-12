24. Eldeschau in Dargelütz fällt aus : Züchter können ihr Rassegeflügel wieder nicht präsentieren

Zum zweiten Mal in Folge muss die Eldeschau in Dargelütz wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Doch der Parchimer Verein hofft aufs nächste Jahr.

Parchim | Eigentlich sollte an diesem Wochenende die 24. Eldeschau der Rassegeflügelzüchter in Dargelütz stattfinden. „Doch wir müssen diese leider im zweiten Jahr in Folge absagen“, so Peter Schröder, der Vorsitzende des Rassegeflügelzuchtvereins „Wockertor“ Parchim. Der Grund ist der gleiche wie im vergangenen Jahr: Corona. Vom Freitag bis zum Sonntag woll...

