Bürgermeisterwahl in Karrenzin : Wählergemeinschaft schickt Benjamin Lembke ins Rennen

Am 24. April sind Bürgermeisterwahlen in der Gemeinde Karrenzin. Wählergemeinschaft "Zukunft in Karrenzin" hat ihren Kandidaten nominiert.

Herzfeld | Die Wählergemeinschaft „Zukunft für Karrenzin“ schickt Benjamin Lembke als ihren Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 24. April ins Rennen. Der 35-Jährige wurde auf der jüngsten Sitzung der Wählergemeinschaft einstimmig nominiert, nachdem er sich in der Runde vorgestellt hatte. Innerhalb der Wählergemeinschaft gab es keinen weiteren Kandidaten. Bi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.