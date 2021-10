Erntedank in Parchim : Hier steckt Eckhard Seifferth hunderte Blüten mit der Nadel fest

Am Sonntag wird in der Parchimer St. Georgenkirche Erntedank gefeiert. Am Freitag trafen sich viele fleißige Helfer, um die Kirche mit Blumen und Dankgaben zu schmücken.

Parchim | Auf diese Geduldsarbeit ist Eckhard Seifferth aus Parchim seit Jahren spezialisiert: Mit Klammern befestigte er gefühlt 600 bis 700 Tagetesblüten auf Buchstaben aus Styropor. Sie ergeben den Schriftzug „Das Haus Gottes“ zum Erntedankfest am Sonntag in der St. Georgenkirche. Auch interessant: Finaler Plan für das Landeserntedankfest in Dobbert...

