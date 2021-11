Zum Ende des Kirchenjahres : Vier Parchimer musizieren und lesen in der St. Georgenkirche

Vertonte Texte sowie Musik zweier Komponisten aus Oxford prägen ein Konzert in der Parchimer St. Georgenkirche.

Parchim | Das Kirchenjahr geht zu Ende. In Gottesdiensten wird der Verstorbenen gedacht. Am Ewigkeitssonntag findet in Parchim um 13.45 Uhr eine Bläserandacht auf dem Neuen Friedhof statt. Das ist eine seit langem gepflegte, geschätzte Tradition in der Kreisstadt. Vier Parchimer haben für diese Zeit der dunklen Tage außerdem ein gemeinsames Konzertprojekt au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.