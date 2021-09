Freizeittipps Parchimer Umland : Viele Feste läuten am Wochenende den Herbst ein

In einigen Gemeinden der Region werden die ersten Herbstfeuer enzündet. Zudem gibt es auch Laternen- und Fackelumzüge. Wo und Wann, erfahren Sie hier.

Parchim | Die Tage werden kürzer, die Sonne goldener, Wind und Regen unangenehmer: Der Herbst ist da. Doch nicht einmal das norddeutsche Schmuddelwetter kann verhindern, dass an diesem Wochenende zahlreiche Herbstfeuer entzündet werden. In zahlreichen Gemeinden rund um Parchim finden Herbstfeste statt. Nach den Stadtfesten in Lübz und Parchim, den vielen Ern...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.