Verlosung : Video schauen und The BossHoss-Album gewinnen

Wir verlosen das handsignierte neue The BossHoss Album "Black is beautiful" im Paket mit einer Autogrammkarte unterschieben von Sascha und Alec. Was Sie dafür tun müssen: Schauen Sie sich das Video an und beantworten folgende Frage: Wo waren The BossHoss kurz vor dem Konzert zu Gast? Schickt Sie Ihre Antwort an: gewinnspiel@svz.de. Einsendeschluss ist Freitag 13 Uhr. Der Gewinner/in wird per Mail benachrichtigt.