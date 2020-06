Night of Light : Veranstaltungswirtschaft schlägt Alarm

Unternehmer der Region bei bundesweitem Protest dabei. Stadthalle und Domsühler Eichen werden in in rotes Licht getaucht

von Christiane Großmann

21. Juni 2020, 12:49 Uhr

Parchim | Sommer, Sonne, Festival-, Dorf- und Stadtfestzeit: In normalen Zeiten wüsste Daniel Jochmann vom Frühjahr bis weit in den Herbst hinein nicht, wo ihm vor lauter Arbeit der Kopf steht. Daniel Jochmann betreibt im zehnten Jahr einen Eventservice. Der gelernte Fachmann für Veranstaltungstechnik hat mit seiner Firma JES vier unterschiedlich große Bühnen am Start. Mit seinem Equipment kann der 31-Jährige locker Veranstaltungen beschallen, die für bis zu 5000 Leute ausgelegt sind. Er bietet seine Dienstleistungen von Parchim aus in einem Umkreis von durchschnittlich 300 Kilometer an. Wie gesagt: in normalen Zeiten. Das war früher, vor der Corona-Krise.

Krise schlug sofort auf die Branche um

Was sich da zu Jahresbeginn zusammenbraute, spürte die Veranstaltungswirtschaft schon vor dem Lockdown im März, als reihenweise Großevents abgesagt wurden. „Wir waren die ersten, die ihre Arbeitsgrundlage verloren haben und werden die letzten sein, die wieder zum Zuge kommen“, beschreibt Daniel Jochmann die Situation und verdeutlicht: „Normalerweise schuften wir den ganzen Sommer durch, um den Winter überleben zu können.“ Seinem Mitarbeiter, einem Elektriker, der mitten in der Umschulung zum Veranstaltungstechniker steckt, hat er versprochen, dass er ihn während der Ausbildungszeit nicht hängen lässt. Er selbst versucht sich mit Elektrojobs über Wasser zu halten. Vor zwei Jahren hat Daniel Jochmann erfolgreich seinen Meister für Elektrotechnik gemacht. Die Ausbildung absolvierte er „neben“ der Arbeit.

Parchimer Unternehmer teilt düstere Prognosen

Die von der Politik viel gepriesenen Soforthilfen dürfen übrigens nicht für Gehälter verwendet werden. „Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht. Sie steht auf der Roten Liste der akut vom Aussterben bedrohten Branchen.“ Diese düstere Prognose teilt der Parchimer mit tausenden Unternehmern der Veranstaltungswirtschaft. Die Uhr tickt weiter. Denn wenn momentan überhaupt Veranstaltungen stattfinden dürfen, geschieht das unter umfangreichen, behördlichen Auflagen. Die zurzeit notwendigen und strengen Hygiene-Vorschriften würden dazu führen, dass die Wirtschaftlichkeit auf der Strecke bleibt.

Flammender Appell in der Nacht zu Dienstag

In der Nacht von Montag auf Dienstag wollen Betroffene bundesweit einen flammenden Appell und Hilferuf starten. Sie fordern einen Branchendialog mit der Politik, um gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden. In einer spektakulären Aktion werden mit dem Einbruch der Dunkelheit ab etwa 22 Uhr deutschlandweit Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft, Veranstaltungs-Locations, Kongresshäuser, Tagungshotels, Theater, Konzerthallen und andere markante Treffpunkte bis zum Sonnenaufgang rot angeleuchtet. Geschaffen werden sollen auf diese Weise um die 4500 leuchtenden Mahnmale.

Domsühler Eichen erstrahlen ganz in rot

Daniel Jochmann möchte die Parchimer Stadthalle in rotem Licht erstrahlen lassen. In Domsühl tauchen die kreativen Köpfe der Firma UHU-Deco & More ein Wahrzeichen ihres Heimatdorfes - die altehrwürdigen Eichen - über Nacht in rotes Licht. Das 2008 gegründete Unternehmen hat sich erfolgreich auf Lichtinstallationen, Großdeko in Handarbeit, Licht- und Lasershows spezialisiert. „Alles ist tot“ ringt Matthias Dehn, einer der Macher von UHU-Deco, um Worte. „Das alles ist eine Vollkatastrophe.“