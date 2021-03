Parchim : Veranstaltungstechniker hält an seinem Azubi fest

Daniel Jochmann ist in einer von der Krise gebeutelten Branche tätig. Sein Lehrling hat Sonntag praktische Prüfung.

Parchim | Daniel Jochmann, Inhaber eines Event-Services in Parchim, steht zu seinem Wort: Egal, was passiert, seinen Auszubildenden zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik lässt er nicht im Stich. Daran hat er sich gehalten, obwohl es die Veranstaltungsbranche sofort nach dem Ausbruch der Pandemie mit voller Wucht traf und noch lange kein Licht am Ende des Tunn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.